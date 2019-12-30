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Adana emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu

Emniyet müdüründen kadına şiddet mektubuAdana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kadına karşı işlenen suçların önlenmesi için yazdığı mektup, polisler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

30.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:45
Emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kadına karşı işlenen suçların önlenmesi için yazdığı mektup, polisler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı işlenen suçların önünde geçmek için çalışma başlattı. Ekipler, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yazılan mektupları sokak sokak gezip vatandaşlara dağıttı. Aktaş'ın 'Bizlere emek vererek bugüne getiren annelerimizin, ablalarımızın, kız kardeşlerimizin ve eşlerimizin değeri her zaman bilinmelidir. Hiçbir şiddet zorluğu kolaylaştırmaz, bilakis zorlaştırır. Kadına karşı işlenen her türlü şiddet bir suçtur' yazan mektubu alan vatandaşlar, uygulamanın farkındalık yaratacağını belirterek teşekkür etti.
Mektupların kent genelinde dağıtılacağı bildirildi.
Adana emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu

Adana Emniyet Müdürlüğü, Zafer Aktaş, Güncel

Kaynak: DHA


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