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Adana emniyetinden helikopter destekli uygulama

Adana'da 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

24.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:40Adana emniyetinden helikopter destekli uygulama
'da 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.
Kent merkezinde düzenlenen uygulamada, sürücü ve araçlar arandı, alkol kontrolü yapıldı. Alkollü araç kullanan sürücülere idari para cezası uygulanırken araçlarına ve ehliyetlerine el konuldu.
Polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Uygulamada yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 9 tabanca, 3 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile 4 kesici delici alet ele geçirdi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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