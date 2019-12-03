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Adana engelleri aşıp, 25'inci sanat yılını doldurdu

Engelleri aşıp, 25'inci sanat yılını doldurduADANA'da fiziksel engelli Alper Demir (43), edebiyattaki 25'inci sanat yılını doldurdu.

03.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:06
Engelleri aşıp, 25'inci sanat yılını doldurdu
ADANA'da fiziksel engelli Alper Demir (43), edebiyattaki 25'inci sanat yılını doldurdu. Kütüphanesinde okuduğu bin kitap bulunan, 9 şiir, kişisel gelişim ve engellilerin sorunları hakkında kitap yazan Demir, 10'uncu kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.
Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Alper Demir, 43 yıl önce zor doğum sonucu beynindeki hareket hücrelerinin bir kısmının ölmesi sonucu fiziksel engelli olarak dünyaya geldi. Fiziksel zorluklara rağmen ailesinin desteğiyle okuldan kopmayan Demir, lise yıllarında okulun dergisi sayesinde edebiyatla tanıştı. Aynı zamanda okumayı da çok seven ve kütüphanesinde okuduğu binin üzerinde kitap bulunan Demir, 9 şiir, kişisel gelişim ve engellilerin sorunları hakkında kitap yazdı.
ÜRETMEKTEN ÇOK TÜKETMEK SEVİLİYOR
Okullarda, üniversitelerde kişisel gelişim üzerine konferanslar verdiğini ve engellilerin yaşadığı sorunlara ilişkin 10'uncu kitabını yazmaya başladığını söyleyen Demir, şunları söyledi
Ülkemizde üretmekten çok tüketmek seviliyor ve engellilere fırsat verilmiyor. Engellilere, 'Bu adam bir şey yapamaz' diye bakılıyor ama ben bu konuda en çok kendimi örnek gösteriyorum. Beni okuyanlar kendilerini iyi hissetmeye başlıyor. Fırsat buldukça her konuda araştırma yapmayı seviyorum. Engellilerin topluma kazanımı, ülkemizde yaşadıkları psikolojik ve fiziki sorunları ele alıyorum. Şiirlerimde de en çok aşk konusunu işliyorum. Aşk engel tanımaz. Yeter ki insanın yüreği engelli olmasın. Güzel olan her şeye aşk duyuyorum.
Demir, imza gününe katılmak ve söyleşi yapmak isteyen tüm kitapseverleri 4-12 Ocak 2020'de düzenlenecek Çukurova 13'üncü Kitap Fuarı'na davet etti.
Adana engelleri aşıp, 25'inci sanat yılını doldurdu

Güncel

Kaynak: DHA


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