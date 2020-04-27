Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ADANA Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor

Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyorAdana Demirspor'un İsveç vatandaşı olan tecrübeli oyuncusu Erkan Zengin, Türkiye'deki sağlık sistemi ve Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken için İsveç'e özel uçak gönderilerek ülkeye getirilmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na...

27.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:58
Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor
Adana Demir spor'un İsveç vatandaşı olan tecrübeli oyuncusu Erkan Zengin, Türkiye'deki sağlık sistemi ve Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken için İsveç'e özel uçak gönderilerek ülkeye getirilmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
'CUMHURBAŞKANIMIZ VE SAĞLIK BAKANIMIZ'DAN ALLAH RAZI OLSUN
İsveç'ten özel uçakla alınarak Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini sunan Zengin, 'Şu anki durumları iyi hepsi evde. 6-7 kuzenim bu hastalığı geçirdi. Hastaneye gitmeden evde tedavilerini oldular. Şu an hepsi çok iyi. Buranın sağlık sistemiyle karşılaştırdığımda Türkiye'de inanılmaz bir çalışma var. Gerçekten gurur verici. Dünkü olayda İsveç'ten buraya özel uçakla hastayı getirdiler, bunun hiçbir ülke yapmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. Bu gurur verici. Dünya, Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu gördü. Buradaki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor. Pozitif konuşmalar oluyor. Bunu arkadaşlarımızdan duyuyoruz ve bu zaten yaşıyoruz. Oradaki sistemi yargılamıyorum ama Türkiye ile kıyaslanamaz. Dünya'nın sistemiyle de burası kıyaslanamaz. İsveç'teki sistem herkesin bu virüsü kapması sonrası bağışıklık gücünün artması için çalışmalar yapılıyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama burada olmaktan gurur duyuyorum' açıklamasında bulundu.
'SAĞLIK SİSTEMİ ÇOK İYİ YÖNETİLDİĞİNDEN TÜRKİYE'DE FUTBOL BAŞLAYABİLİR'
Türkiye'de sağlık çalışmalarının güven verdiğini söyleyen Zengin, 'Futbolu özledim. En çok sevdiğimiz spor futbol olduğu için Türkiye de futbolu özlemiştir. Futbolun burada başlaması beni çok etkilemeyecektir. Sağlık sisteminin o kadar iyi yönetildiği bir durumda futbolun başlamasında bir sakınca olmayacağını düşünüyorum' dedi. ADANA Erkan Zengin: Türkiye’deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Erkan Zengin, Türkiye, İsveç, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak Haberler
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Haberler
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
ABD’li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Haberler››Güncel››ADANA Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:04: Fransa'da iki polise saldırı - Haber 22:03: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Haber 22:02: Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, soğan üretecileriyle buluştu - Haber 21:58: Sağlık çalışanının kızına jandarmadan doğum günü sürprizi - Haber 21:57: Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı - Haber 21:57: ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi - Haberler 20:58: İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz - Haber 19:17: Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı - Haber 16:27: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal - Magazin