Adana Eski Karakol Binası Satılığa Çıkarıldı

Adana
'da daha önce polis karakolu olarak kullanılan 2 katlı bina, Milli Emlak'ın resmi sitesinde cinsi 'Karakolhane' başlığı adı altında satılığa çıkarıldı. Merkez Seyhan
ilçesine bağlı Kuruköprü
Mahallesi'nde uzun yıllar polis karakolu olarak kullanılan, daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü
Foto Film Şube Müdürlüğü olarak kullanılan bina 3 yıl önce boşaltılınca Milli Emlak tarafından ihale usulüyle satışa çıkartıldı. Milli Emlak'ın resmi sitesinde taşınmaz satılık olarak konulan binanın cinsine ise, 'Karakolhane' yazıldı. Binanın ihale satış fiyatına ise 356 bin TL olarak belirtildi. Eski karakol binası 26 Kasım'da Defterdarlık binasında yapılacak ihale ile satılacak.
22 Kasım 2018 Perşembe 13:17