Adana Eski Kız Arkadaşının Sevgilisini, Tüfekle Korkutup Kaçırmaya Çalıştı

Eski kız arkadaşının sevgilisini, tüfekle korkutup kaçırmaya çalıştı
ADANA'da, ayrıldığı kız arkadaşının yeni sevgilisini, arkadaşlarıyla birlikte dövdükten sonra, pompalı tüfek çekerek kaçırmaya çalışan Kadir E. ve 4 arkadaşı yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Olay, merkez Çukurova
ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir E. bir süre önce kız arkadaşı S.A.'dan ayrıldı. S.A.'nın daha sonra Rıfat B. ile arkadaş olduğunu öğrenen Kadir E. arkadaşları E.A., A.O., A.Y. ve Ö.P. ile bir araya geldi. İddiaya göre Kadir E., arkadaşlarıyla birlikte ruhsatsız av tüfeğiyle Rıfat B.'yi kaçırma planı yaptı.
Şüpheliler, olay günü Rıfat B.'yi takip edip dövdü. Ardından Kadir E. hava bir el ateş ettikten sonra tüfeği Rıfat B.'ye doğrulttu. Daha sonra şüpheliler korkuttukları ve hafif yaralanan Rıfat B.'yi kaçırmak istedi. Tüm bu yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından 'kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.