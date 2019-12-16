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Adana eskrimcilere ev sahipliği yaptı

Adana'da 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası' ve 'Yıldızlar Flöre Federasyonu Kupası' iki gün süren mücadelenin ardından son buldu.

16.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:02Adana eskrimcilere ev sahipliği yaptı
'da 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Büyükler Kılıç Şampiyonası' ve 'Yıldızlar Flöre Federasyonu Kupası' iki gün süren mücadelenin ardından son buldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan 'Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç Türkiye Şampiyonası' ve 'Yıldız Erkekler ve Kızlar Flöre Federasyon Kupası'nda, 'Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun' illerinden 166 eskrimci piste çıkıp madalya ve kupa kazanmak için ter döktü.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Salonunda düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular madalya ve başarı sertifikalarını Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber, TEF Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç, Müsabaka Gözlemcisi Uluslararası Hakem Ilgın Güçlüer Sürekcigil ve Eskrim Adana İl Temsilcisi Kadir Atakan Akçay'ın elinden aldı.

14-15 Aralık genel madalya sonuçları şu şekilde oluştu:

Büyük Erkekler Kılıç

1-Enver Yıldırım (Anka GSK)

2-Muhammed Anasız (Eskişehir Demirspor Kulübü)

3-Emirhan Çiftci (Kastamonu Eskrim SK)

3-Murat Topgül (Anka GSK)

Büyük Kadınlar Kılıç

1-Emine Irmak Yücel (TED SK)

2-Berfin Nur Özarslan (Başkent Eskrim SK)

3-Delfinsu Aydoğan (Bursa ferdi)

3-Begüm Alkaya (Pars Eskrim GSK)

Yıldız Erkekler Flöre

1-Poyraz Tuncer (Altınyurt SK)

2-Can Alkış (Ankara ferdi)

3-Mustafa Burak Çufadar (AESK)

Yıldız Kızlar Flöre

1-Nazlı Ceren Alioğlu (Ankara ferdi)

2-Lal Ertün (Marmara Eskrim SK)

3-Alisa İsbir (Ankara ferdi) - ADANA

Türkiye, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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