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Adana ESOB'dan ramazan alışverişini esnaftan yapın çağrısı

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, vatandaşlara ramazan alışverişini esnaftan yapın çağrısında bulundu.

15.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:08
Adana ESOB'dan ramazan alışverişini esnaftan yapın çağrısı
Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, vatandaşlara ramazan alışverişini esnaftan yapın çağrısında bulundu.
Göger, yaptığı yazılı açıklamada, sabahın ilk ışıklarıyla dükkanını açıp sahura kadar hizmet veren küçük esnafa toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkması gerektiğini kaydetti.
Ramazan ayının bereketinin, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan küçük esnafa can suyu olacağını belirten Göger, "Ramazan demek, bolluk bereket demek. Yoksulun gözetildiği, birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıktığı iftar sofraları için Ramazan alışverişine çıkan vatandaşlar çarşı, pazara hareketlilik getirdi. Ramazan ayının bereketiyle birlikte piyasaların canlanması esnafımızın da yüzünü güldürecek." ifadesini kullandı.
Göger, işadamları, yerel yöneticiler ve yardımsever vatandaşlardan ramazan paketlerini küçük esnaftan hazırlatmaları yönünde beklenti içerisinde olduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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