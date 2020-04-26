Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ADANA Evde kalan Adanalılar 'güvercin' besliyor

Evde kalan Adanalılar 'güvercin' besliyorADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından vatandaşların çoğunun bu karara uyduğu gözlenirken, güvercin besleyen kişilerin sayısında da artış yaşandı.

26.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:44
Evde kalan Adanalılar 'güvercin' besliyor
ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından vatandaşların çoğunun bu karara uyduğu gözlenirken, güvercin besleyen kişilerin sayısında da artış yaşandı. Zamanının çoğunu çatıda güvercinleriyle geçirdiğini belirten Barış Çelik, "Salgından önce günde bir kez dama çıkıyordum, salgın sonrası bu sayı 4'e çıktı. Yaklaşık 6- 7 saatimi damda güvercinlerle ilgilenerek geçiriyorum" dedi.
'Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden biri olan Adana'da vatandaşlar, 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyuyor. Bu kapsamda evlerinde kalarak güvercin besleyenlerin sayısında artış yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde bazı vatandaşlar zamanlarının büyük bir kısmını çatılarda geçirerek güvercin besleyip, uçurarak vakit harcıyor. Kentin Merkez Çukurova ilçesinde ikamet eden Çevre Mühendisi Barış Çelik, uzun zamandır güvercin beslediğini ve salgının ülkede etkisini göstermesinden sonra birçok arkadaşının da kendisini arayarak beslemek için güvercin istediğini söyledi.
'HEM ONLAR HEM BİZ ÖZGÜR HİSSEDİYORUZ'
Salgın sonrası zorunlu haller dışında evinde kaldığını ve kurallara uymaya dikkat ettiğini kaydeden Barış Çelik, bu süreçte sürekli evde olduğu için vaktinin büyük bir kısmını oturduğu apartmanın damında beslediği güvercinlerle ilgilenerek geçirdiğini belirtti. Genel anlamda birçok kişinin karantina sürecinde güvercin beslemeye ilgi duyduğunu ve besleyenlerin sayısında artış yaşandığını dile getiren Çelik, "Mesela geçenlerde yakın bir arkadaşım aradı ve babası için güvercin istedi. Babası evde sıkılıyormuş ve güvercin beslemek istemiş. Bunun gibi birçok örnek var. Gördüğünüz gibi çevre apartmanların damlarının birçoğunda güvercin besleyenler var" dedi.
6- 7 SAATİNİ DAMDA GEÇİRİYOR
Evde kalınması gereken bugünlerde güvercin uçurdukları zaman hem hayvanların hem de kendilerinin daha özgür hissettiğini vurgulayan Çelik, salgından önce günde bir kez dama çıkarken salgın sonrası bu sayının 4'e çıktığını ve yaklaşık 6- 7 saatini damda güvercinleriyle ilgilenerek geçirdiğini söyledi.
Cem Yıldırım (38) ise evde sıkılmak yerine hayvanlarıyla ilgilenmeyi tercih ettiğini belirtti. Hem güvercin besleyen hem de uçurtma uçuranların sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Yıldırım, insanların evlerinin damında vakit geçirmekten mutlu olduğunu belirtti. ADANA Evde kalan Adanalılar ’güvercin’ besliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adana, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa’nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Ailede kriz! Instagram’da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Samsun’da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haberler
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Bakan Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı Haberler
Bakan Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
CHP’li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı’yla ters düşen Şahin, sözlerini düzeltti Haberler
CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen Şahin, sözlerini düzeltti
Haberler››Güncel››ADANA Evde kalan Adanalılar 'güvercin' besliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:41: Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getiriliyor - Haber 10:40: Covid -19'a karşı "kuzu eti" önerisi - Haber 10:39: SULTANGAZİ'DEKİ DENETİMLERDE YASAKLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLDİ - Haber 10:38: Aliağa'da apartmanlara dezenfekte işlemi sürüyor - Haber 10:38: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı - Haber 09:56: Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu - Haber 23:51: Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı - Haberler 20:46: Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim - Magazin 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber