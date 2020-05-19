ADANA Evde kalan vatandaşlar kuruyemişe talebi artırdı

Korona günlerinde kuruyemiş satışları yüzde 80 arttı ADANA'da, koronavirüs nedeniyle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan ilgiyi artırdı.

ADANA Evde kalan vatandaşlar kuruyemişe talebi artırdı
19.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:46
Korona günlerinde kuruyemiş satışları yüzde 80 arttı
ADANA'da, koronavirüs nedeniyle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan ilgiyi artırdı. Hafta sonları satışlarının yüzde 80 arttığını söyleyen kuruyemişçi Mustafa Koçak, "Müşterilerimiz ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve karışık çerez alıyor" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının engellemek amacıyla evlerinde vakit geçiren vatandaşlar zaman geçirmek için kuruyemişe yöneldi. Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan ilgiyi artırdı. Hafta sonları satışlarının yüzde 80 arttığını söyleyen kuruyemişçi Mustafa Koçak, "Salgın öncesi satışlarımız bu kadar yoğun değildi. Salgını engellemek için evde kalan vatandaşlar, satışlarımızı yüzde 80 arttırdı. Müşterilerimiz ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve karışık çerez alıyor" dedi.
Fiyatların da geçen yıla oranla aynı olduğunu belirten Koçak, "Fiyatlarımızda artış yok, ay çekirdeği kilosu 22 lira, fıstık içi 40 lira, karışık çerezlerimiz içeriğine göre 35 ila 75 lira arasında değişiyor. Kuruyemişin yanı sıra Türk kahvesi satışlarımıza da ciddi bir talep var. Onun da kilosunu 35 liradan veriyoruz" ifadelerini kullandı.
DAHA ÇOK ALIYORUZ
Çocukları için karışık çerez alan Meral Güler ise, "Bu süreçte çok fazla kuruyemiş almaya başladık. Evde canımız sıkıldığı için zaman geçirmek için iyi bir yiyecek" diye konuştu.
Koronavirüs salgını ardından daha fazla çerez tükettiklerini söyleyen Arda Özcan ise, "Kuruyemiş yiyorduk ancak evde kaldığımız süre içerisinde tüketimimiz daha çok arttı. Genellikle film izleyip, oynu oynarken iyi bir atıştırmalık oluyor. Fıstık, badem ve çekirdek tercih ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Son dakika: Suriye’de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Haberler››Güncel››ADANA Evde kalan vatandaşlar kuruyemişe talebi artırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:45: Singapur Sağlık Bakanlığı, yanlış sonuç gönderdiği 357 korona hastasından özür diledi - Haber 12:44: Milletvekili Güneş'ten 19 Mayıs mesajı - Haber 12:41: 5'inci kat penceresinden atlayan yaşlı adam öldü - Haber 12:41: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlanıyor - Haber 12:40: Vefa Sosyal Destek Grubu "19 Mayıs konvoyu" ile vatandaşlara moral verdi - Haber 11:38: Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı - Spor 09:50: Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti - Haberler 09:46: Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi - Haber 09:29: Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler