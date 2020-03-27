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Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek

Berberlerin sosyal medya ve telefon üzerinden 'evlerde tıraş yapılır' gibi paylaşım ve mesajlar attığını belirten Adana Berberler Odası Başkanı İlhami Uygunsözlü,"Evde tıraş etmek hastalığı yayabilir ve cezası 3 bin 150 TL'dir" dedi.

27.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:08

Adana Berberler Odası Başkanı İlhami Uygunsözlü, berberin geçici olarak kapatılmasının ardından evlerde tıraş olmak isteyenlere karşı uyarıda bulundu. Berberlere yaptığı çağrıda ilerleyen günlerde bu tür teklifler yapılıp cazip fiyatlar önerilebileceği uyarısında bulunan Uygunsözlü, "Evde tıraş etmek hastalığı yayabilir ve cezası 3 bin 150 TL'dir" dedi.

Türkiye 'de 75 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınının ardından alınan önlemler kapsamında yakın temasın yoğun olduğu berber, kuaför ve güzellik salonları geçici süreliğine kapatıldı. Berberlerin sosyal medya ve telefon üzerinden 'evlerde tıraş yapılır' gibi paylaşım ve mesajlar attığını belirten Adana Berberler Odası Başkanı İlhami Uygunsözlü, bu durum hakkında genelge yayınladıklarını söyledi. Evlere tıraşa giden berberin 3 bin 150 TL para cezası alacağını kaydeden Uygunsözlü, "Bazı meslektaşlarımız yapılan tüm uyarılara rağmen hataya düşmeye devam ediyorlar. Bakanlıklarımız gereken önlemleri duyurdu. Buna uymayıp hem kendi hem de toplum sağlığını riske atmak akıl işi değildir. Dükkanda da evde de şu an için bu işlem risklidir" dedi.

"GEREKİRSE KAPATILIR"

Kentteki tüm berberleri SMS yoluyla bilgilendirdiklerini dile getiren Uygunsözlü, uyarılara rağmen evde tıraş etmeyi sürdüren berberlerin ilk olarak para cezasıyla cezalandıracaklarını fakat bu durumun devam etmesinin ruhsat iptaline kadar gidebileceğini vurguladı. Tekrar tekrar uyarılarına devam edeceklerini ama 2 bin berberi tek tek takip edemeyeceklerini belirten Uygunsözlü, şunları söyledi:

"Kişinin bilinçli davranması gerekiyor. Sorumsuzca davranıp sağlığı tehlikeye atmanın bahanesi olamaz. Ev tıraşı bu bağlamda çok risklidir. Müşterilerimizi ve kendimizi korumak adına tüm önlemlere uymalıyız. İkinci bir emre kadar bu süreç böyle devam edecektir."

"TEKLİF EDENLER OLUYOR"

Kentte uzun yıllardır berberlik yaptığını ve alınan önlemler sonrası iş yerini kapattığını söyleyen Casim Karabulut ise zaman zaman bazı müşterilerinin ve dostlarının kendisini evlerine çağırıp tıraş olmak istediklerini, hatta cazip teklifler yaptığını belirtti. Bu teklifleri geri çevirdiğini söyleyen Karabulut, "Bazı arkadaşlarımız eve tıraşa gidiyormuş. Ama ben tıraş edeceğim kişinin ailesinin sağlığını riske atamam" diye konuştu.

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Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Kuaför, Adana, Güncel

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Evde tıraş eden berbere 3 bin 150 lira ceza

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