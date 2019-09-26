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Adana evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı

Evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandıAdana'da polis ekiplerinin, Hakem Z.'ye (48) ait eve yaptığı baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

26.09.2019 10:15
Evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı
Adana'da polis ekiplerinin, Hakem Z.'ye (48) ait eve yaptığı baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Adliye'ye sevk edilen Hakem Z., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra eve baskın yapan polis ekipleri, 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli Hakem Z. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakem Z., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Adana evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı

Adana, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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