ADANA Feke'de iki otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 yaralı

Feke'de iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralıADANA'nın Feke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

04.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:47
Feke'de iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı
ADANA'nın Feke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Feke- Saimbeyli yolu ilçe çıkışında meydana geldi. Saimbeyli yönünden ilçe merkezine giden Ahmet Erciyas (28) yönetimindeki 38 D 0890 plakalı otomobille karşı yönden gelen Özdemir Durmuşoğlu'nun kullandığı 01 Z 1711 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Erciyas ile diğer otomobildeki Aygül Durmuşoğlu (35), Hatice Durmuşoğlu (56) ve Yusuf Durmuşoğlu (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. ADANA Feke’de iki otomobil çarpıştı 1’i bebek 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Saimbeyli, Feke, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac’dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli’nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Putin’i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Haber
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Haberler››Güncel››ADANA Feke'de iki otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:43: Dünya Çevre Günü - Haber 18:42: Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Haber 18:42: Van'da AK Parti İl Başkanlığı, esnafla buluşup, sorunlarını dinledi - Haber 18:42: Metrobüsler ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk - Haber 18:41: Son dakika haberleri... Akarayakıt tankeri, önce park halindeki araca sonra apartman duvarına çarptı - Haber 17:42: Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir - Haber 16:40: 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi - Haberler 16:36: Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü - Haberler 16:15: Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi - Haber 08:25: Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak - Magazin