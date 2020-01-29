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Adana feke'den depremzedelere 35 ton yaş sebze meyve

Feke'den depremzedelere 35 ton yaş sebze meyveADANA'da Feke Belediyesi, Elazığ'daki depremzedelere bir TIR dolusu yaş meyve ve sebze gönderdi.

29.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:45
'den depremzedelere 35 ton yaş sebze meyve
ADANA'da Feke Belediyesi, 'daki depremzedelere bir TIR dolusu yaş meyve ve sebze gönderdi.
Feke Belediyesi'nin hazırladığı portakal, mandalina, limon, soğan, patates, elma, domates, marul ve ıspanak yüklü 35 TIR, Kozan Sebze Hali'nden dualarla uğurlandı. Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'in girişimi ile gerçekleştirilen yardım kampanyasına MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, Kadın Kolları Başkanı Bağdat Ünal ile Fekeli ve Kozanlı esnaflar da destek verdi. Narenciye ile yaş sebze ve meyvelerin paketlenmesinin ardından AFAD Müdürlüğü mühendisleri TIR'ın yüklenmesine yardım etti. Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, depremzedelere 35 ton yaş sebze meyve gönderildiğini belirterek, "Gerek savaşta, gerek afet zamanlarında birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Esnaf kardeşlerimizin de desteği ile dayanışma içinde yaklaşık 35 ton portakal, limon, mandalina, patates, soğan, domates, elma, marul ve ıspanaktan oluşan gıdaları Elazığ'a göndermek için bir kampanya düzenledik" dedi.
Adana feke'den depremzedelere 35 ton yaş sebze meyve

Elazığ, Adana, Feke, Güncel

Kaynak: DHA


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