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ADANA 'Feliçita Mehmet'e ziyaret

'Feliçita Mehmet'e ziyaretİSTANBUL'da 80'li yıllarda televizyonda Feliçita şarkısını söylemesiyle Türkiye'nin gündemine gelen madde bağımlısı sokak çocuğu Mehmet Güven'in, aradan geçen yıllarda Adana'nın Ceyhan ilçesine yerleştiği ve madde bağımlılığından kurtulduğu ortaya çıktı.

03.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:36
'Feliçita Mehmet'e ziyaret
İSTANBUL'da 80'li yıllarda televizyonda Feliçita şarkısını söylemesiyle Türkiye'nin gündemine gelen madde bağımlısı sokak çocuğu Mehmet Güven'in, aradan geçen yıllarda Adana'nın Ceyhan ilçesine yerleştiği ve madde bağımlılığından kurtulduğu ortaya çıktı. Tek odalı evde geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen 52 yaşındaki Güven'e, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ziyarette bulunarak, destek olacakları sözünü verdi.
İtalyan müzisyen çift Al Bano-Romina Power'ın, 1980'lerde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ün kazanan ve dillerden düşmeyen şarkısı Feliçita, o dönemde İstanbul'da sokakta yaşayan bir çocuk olan Mehmet Güven'in de en çok sevdiği şarkıydı. TRT'nin usta programcısı Ertürk Yöndem'in, Mehmet henüz 14 yaşındayken, 1983 yılında yaptığı röportaj, Mehmet Güven'i ülke gündemine taşıdı. Emniyet Çocuk Şube'de kendisiyle yapılan bir röportajda, kamera önünde Feliçita şarkısını söyleyen Mehmet Güven'in ismi o günden sonra 'Feliçita Mehmet' olarak anılmaya başladı.
Feliçita Mehmet, söylediği şarkının diğer bütün sözlerini uyduruyor ama mutluluk anlamına gelen ve şarkıya adını veren bölümünü doğru telaffuz ediyordu. Üstelik Mehmet, Feliçita kelimesinin İtalyanca'da mutluluk anlamına geldiğini de bilmiyordu. Ertürk Yöndem bu röportajdan 6 yıl sonra Feliçita Mehmet'i bir kez daha İstanbul'da, Beyoğlu'nun arka sokaklarında bulmuş ve madde bağımlılığı iyice artan gençle konuşup, yine aynı şarkıyı söyletmişti. Fakat Mehmet aradan geçen 6 yıla rağmen, mutluluğu bulamamış, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı iyice artmıştı. O günden sonra kimse bir daha Feliçita Mehmet'ten haber alamadı. Hatta hayatını kaybettiği söylendi. Mehmet Güven'in 5 yıl önce memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde Büyükmangıt Mahallesi'ne yerleştiği ortaya çıktı.
BAŞKANLARDAN ZİYARET
Yaşam koşullarının iyice zorlaştığı koronavirüsle mücadele günlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Büyükmangıt Mahallesi'ne giderek, Feliçita Mehmet'i ziyaret etti. Tek odalı evinde, bağımlılıklarından kurtulan ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Mehmet Güven'e Karalar ve Erdem, destek sözü verdi.
Uzun yıllar sokaklarda yaşayan Mehmet Güven de başkanlara teşekkür etti. ADANA ’Feliçita Mehmet’e ziyaret

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Ceyhan, Adana, Güncel, Haber

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