ADANA FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyon drone ile görüntülendi

FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyon drone ile görüntülendiADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik düzenlenen ve örgüte para yardımı yaptığı öne sürülen 5 şüphelinin yakalandığı şafak operasyonu, drone ile görüntülendi.

19.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:25
FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyon drone ile görüntülendi
ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik düzenlenen ve örgüte para yardımı yaptığı öne sürülen 5 şüphelinin yakalandığı şafak operasyonu, drone ile görüntülendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç polis ve iş adamlarının da bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran'da Adana merkezli Mersin ve İstanbul'da şafak vakti yapılan operasyonda 61 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte gönderilmek üzere toplanan 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 lira nakit para ile telsiz, çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 27 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 5 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. 15 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi hala gözaltında tutulurken hakkında yakalama kararı olan 3 kişi aranıyor.
5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda örgüte para yardımı yaptığı belirlenen 5 kişinin kimliğini daha saptadı. Bu kişilere yönelik de 17 Haziran'da şafak vakti operasyon yaptı. 5 şüphelinin adreslerine yapılan operasyon, drone ile görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrollerinin ardından götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam ediyor. ADANA FETÖ’nün finans ayağına yönelik operasyon drone ile görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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