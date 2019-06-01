ADANA FETÖ operasyonunda yakalan 27 asker adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda yakalan 27 asker adliyeye sevk edildi Adana
'da FETÖPDY soruşturma kapsamında gözaltına 27 asker adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 28 Mayıs'ta FETÖPDY terör örgütünün askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik şafak baskına yaptı. Adana merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, 20'si muvazzaf toplam 27 şüpheli asker hakkında yakalama kararı verildi. Aralarında hava, deniz, jandarma ve kara kuvvetleri'nde görev yapan 3 üsteğmen, 1 teğmen, 2 yüzbaşı, 16 astsubay ve 5 uzman çavuşun ankesörlü telefonlardan örgütsel haberleşme kurdukları saptandı.
Emniyete götürülen 27şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Adana
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