17.06.2019 15:00
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ADANA FETÖ ŞÜPHELİSİ 49 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana'da FETÖPDY'nin yeni eğitim yapılanması içinde olduğu öne sürülen 6 eğitim kurumuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'da FETÖPDY'nin yeni eğitim yapılanması içinde olduğu öne sürülen 6 eğitim kurumuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumuna 11 Haziran'da Adana, Hatay ve Mersin'de operasyon düzenledi. Baskınlarda 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Gözaltına alınan 49 kişinin ev ve eğitim kurumlarında yapılan aramalarda, 7 bin dolar para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü A.T.'nin bulunduğu 49 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 özel eğitim ve etüt merkezi de kapatıldı. Bu arada polis, evlerde yaptığı aramada örgüte bağlı kişilerin yakalanmaları halinde şifreli haberleşme programı olan ByLock yazışmaları hakkında nasıl savunma yapacaklarının yazıldığı dökümanlar buldu. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, 49 kişiyi adliyeye sevk etti.ADANA FETÖ ŞÜPHELİSİ 49 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Güncel

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