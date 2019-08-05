ADANA Genç tenisçiler sertifikalarını aldı

Genç tenisçiler sertifikalarını aldı
ADANA'da Çukurova
Belediyesi tarafından açılan ücretsiz tenis kursları tamamlandı. Altı ayrı kortta gerçekleştirilen tenis kurslarına katılan genç tenisçilere, sertifikaları Çukurova Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Selek, Selami Kandemir ve Tenis
İl Temsilcisi Feridun Açan tarafından verildi.
Çağla Büyükakçay Tenis Kortlarında düzenlenen törende konuşan Adana
Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan, bu yıl ilk kez düzenlenen tenis kurslarına gençlerin gösterdiği ilginin büyük olduğunu belirterek, 'Gelecek yıl tenis kurslarını daha geniş bir zamanda yapmak istiyoruz dedi. Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selek de, Sadece tenis değil, birçok branşta ücretsiz yaz kursları gerçekleştirdik. Tüm imkanlarımızı spor
yapmak isteyen gençlerimiz için seferber ediyoruz diye konuştu.
Konuşmaların ardından genç tenisçilere sertifikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Selek ve Selami Kandemir ile Adana Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan tarafından verildi.