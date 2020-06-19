ADANA 'Geyik Böceği bu kez Feke'de görüldü

'Geyik Böceği bu kez Feke'de görüldüADANA'nın Feke ilçesinde, nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan geyik böceği bulundu.

19.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:18
'Geyik Böceği bu kez Feke'de görüldü
ADANA'nın Feke ilçesinde, nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan geyik böceği bulundu.
Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan böcekler arasında yer alan ve 'Geyik Böceği', Adana'nın Feke ilçesinde Ali Kuşçu İlkokulu Müdürü Hasan Köse tarafından okul bahçesinde bulundu. Böceği görünce heyecanlandığını söyleyen Köse, "Okul bahçesinde bulunca heyecanlandım, ilk başta kıskaçlarından korktuk. Daha önce de fotoğraflarını görmüştük; internette yüksek rakamlara satışa sunulmuş. Ancak nesli tükenmek üzere olduğu için satışı yasak ve koruma altında. Şu anda biz bakıyoruz. Daha sonra yetkililere teslim edeceğiz" dedi ADANA ’Geyik Böceği bu kez Feke’de görüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Adana, Feke, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Elazığ’da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse’nin Emre Belözoğlu’yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Haber
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye’yle ilgili kararından geri adım attı Haber
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Haberler››Güncel››ADANA 'Geyik Böceği bu kez Feke'de görüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:27: Zeytinburnu'nda sanayi sitesindeki yangın söndürüldü - Haber 11:27: Konya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Haber 11:26: ADALAR'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İÇİN ÇIKMADI - Haber 11:25: Ünye'de sağanak - Haber 11:25: Kocaeli'de yeni vali ilk gününde korona virüsle mücadele mesajı verdi - Haber 11:04: Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu - Magazin 10:54: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı - Haber 10:54: Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti - Haber 10:19: Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek - Ekonomi 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber