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ADANA Giyim ürünlerinin dezenfeksiyonu için 'ozon kabini' üretti

Giyim ürünlerinin dezenfeksiyonu için 'ozon kabini' ürettiALIŞVERİŞ merkezlerinin 11 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlayacağının açıklanmasının ardından giyim mağazalarında denenen ürünlerin dezenfekte edilmeden yeniden reyonlara konulamayacağı kaydedildi.

11.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:34
Giyim ürünlerinin dezenfeksiyonu için 'ozon kabini' üretti
ALIŞVERİŞ merkezlerinin 11 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlayacağının açıklanmasının ardından giyim mağazalarında denenen ürünlerin dezenfekte edilmeden yeniden reyonlara konulamayacağı kaydedildi. Adana'da ozon jenaratörü üreticisi Mahmut Leventerler, denenen ürünlerin kolay bir şekilde sterilize edilmesi için 'ozon kabini' üretti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçen ay alışveriş merkezleri kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde video konferansla 6'ncı kez gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Belirlenen kurallar kapsamında giyim mağazalarındaki kabinlerinde denenen ürünlerin, dezenfekte edilmeden yeniden reyonlara konulamayacağı kaydedildi.
Adana Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde ozon jeneratörü üreticisi Mahmut Leventerler, giyim mağazalarında denenen ürünlerin kolay bir şekilde dezenfekte edilmesi için 'ozon kabini' imal etti. Ozon kabinine konulan ürünler, ozona tabi tutularak üzerine yerleşen bakteri ve virüslerden temizleniyor. Dezenfekte edilen ürünler, yeniden paketlenerek reyonlara konulabilecek.
Adana'da 15 yıldır ozon jeneratörü imal eden Mahmut Leventerler, yeni tip koronavirüsün çıkmasından dolayı giyim mağazalarındaki ürünlerin sterilizasyonu için bir kabin geliştirdiklerini belirterek, "Ozonun sterilizasyon ve dezenfekte özelliği var. Soyunma kabininden alınan ürünler ozonlanıp, virüs, bakteri ve mantarlardan temizenerek yeniden satışa sunulabilecek. Ozon kabini şu anda prototip aşamasında ancak bugünden sonra seri üretime geçeceğiz. Bu kabinin tek üreticisi şu anda biziz ve giyim mağazalarından da talep alıyoruz" diye konuştu. ADANA Giyim ürünlerinin dezenfeksiyonu için ’ozon kabini’ üretti

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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