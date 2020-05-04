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ADANA Göle atladığı düşünülen gencin bıraktığı mektubunda Ahmet Kaya şarkılı not

Göle atladığı düşünülen gencin bıraktığı mektubunda Ahmet Kaya şarkılı notADANA'da, köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atlayarak intihar ettiği düşünülen Muhammet K.'nin (29) otomobilinde "Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık.

04.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:30
Göle atladığı düşünülen gencin bıraktığı mektubunda Ahmet Kaya şarkılı not
ADANA'da, köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atlayarak intihar ettiği düşünülen Muhammet K.'nin (29) otomobilinde "Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum" yazılı not bulundu. Sualtı polisi tarafından bulguya rastlanmayan arama çalışmalarına ara verildi. Muhammet K.'nın suya atlamamış olma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri soruşturmayı çok yönlü devam ettiriyor.
Sarıçam ilçesindeki evinden dün çıkan Muhammet K., saat 23.30 sıralarında yakınlarına 'Ben artık yokum' diye mesaj gönderip, telefonunu kapattı. Yakınları polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), Muhammet K.'nin otomobilinin en son merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Batı Köprüsü'ne giriş yaptığını saptadı. Bunun üzerine göl kıyısı boyunca arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra Muhammet K.'nin otomobili, köprü üzerinde çalışır vaziyette bulundu. Araçta yapılan incelemede intihar notu bulundu. Notta, Ahmet Kaya'nın seslendirdiği bazı şarkılardan bölümlerin de yer aldığı " Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum" ifadelerin yazılı olduğu ortaya çıktı.
Köprüden atladığı düşünülen Muhammet K. Için Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı su altı polisi gölde gece saatlerinde arama yaptı ancak karanlık nedeniyle ara verildi. Bugün sabah saatlerinde aramalara tekrar devam eden sualtı polisi Muhammet K.'ye ulaşamadı. Aramalara tekrar ara verilirken polis ekipleri Muhammet K.'nin suya atlamamış olma ihtimalini de değerlendirerek soruşturmayı çok yönlü devam ettiriyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ADANA (DHA)
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ADANA Göle atladığı düşünülen gencin bıraktığı mektubunda Ahmet Kaya şarkılı not

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Kaya, Göle, Güncel, Haber

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