24.06.2019 15:13
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ADANA GÖZALTINA ALINAN HDP GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi 8'i kadın 7'si çocuk 34 kişi adliyeye sevk edildi.

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi 8'i kadın 7'si çocuk 34 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana , Antalya , Niğde ve Mardin 'de terör örgütü PKK adına sokak eylemi düzenleyen kişilere yönelik 17 Haziran'da şafak vakti operasyon yaptı. Polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı iddia edilen 34 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslerin kapıları koç başlarıyla kırıldı. Ayrıca operasyon anı havadan da görüntülendi. Evlere giren polisler 8'i kadın 7'si çocuk 34 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, patlayıcı madde, çok sayıda ateşleme fitili, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin, HDP'ye bağlı Gençlik Meclisi üyesi oldukları belirlenirken, sokak eylemi düzenleyerek polise, taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları iddia edildi. Emniyete sorguları tamamlanan 7'si yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 8'i kadın 27 kişi adliyeye sevk edildi.ADANA GÖZALTINA ALINAN HDP GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kaynak: DHA
PKK , Halkların Demokratik Partisi , Adana , Güncel

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