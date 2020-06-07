ADANA Halime bu kez de pansumana giderken kazada yaralandı

Halime bu kez de pansumana giderken kazada yaralandıADANA'da, yakını Halime D.'yi (10) pansumana götüren Okan İ.'nin yönetimindeki hafif ticari araçla, annesini gezdirmeye çıkaran Necla K.?nin kullandığı otomobil çarpıştı.

07.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:01
Halime bu kez de pansumana giderken kazada yaralandı
ADANA'da, yakını Halime D.'yi (10) pansumana götüren Okan İ.'nin yönetimindeki hafif ticari araçla, annesini gezdirmeye çıkaran Necla K.?nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçen günlerde trafik kazası geçiren yakını Halime D.'yi, pansuman yaptırmak için hastaneye götüren Okan İ.?nin yönetimindeki 07 ZCF 69 plakalı hafif ticari araç ile annesi Fevziye K.?yi (84) gezdirmek için dışarı çıkaran Necla K.'nin kullandığı 01 EEU 13 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Okan İ.?nin yönetimindeki araç savrularak, refüje çıktı. Kazada, Okan İ., Halime D., Gülşah S. ve Fevziye K. yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. ADANA Halime bu kez de pansumana giderken kazada yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Adana, Güncel, Haber

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