Haberler » Güncel » Adana haluk levent'ten annesine en acı veda

Adana haluk levent'ten annesine en acı veda

Haluk Levent'ten annesine en acı vedaÜnlü sanatçı Haluk Levent'in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil (93), memleketi Adana'da toprağa verildi.

04.11.2019 14:30
Haluk Levent'ten annesine en acı veda
Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil (93), memleketi Adana'da toprağa verildi.
Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından "Dün gece annemiz Sabriye'yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap'lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" paylaşımıyla duyurdu.
Acil'in cenazesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki evinden alınarak Yamaçlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Haluk Levent'i burada yakınları ve hayranları yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Acil'in cenazesi dualarla toprağa verildi.
Adana haluk levent'ten annesine en acı veda

Haluk Levent, Sabriye Acil, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 Ümraniye Geleneksel Sanatlar Akademisinde eğitimler başladı
15:36 Boyabat'ta dernek başkanlığı seçimi
15:35 Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
15:11 Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz
14:47 Peugeot-Fiat birleşmesinde Aralık ayında imza atılabilir
14:28 Melih Gökçek'e stat şoku! Tesislerden çıkmayan Osmanlıspor'a karar yeniden tebliğ edildi
14:25 Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı
14:25 CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi
14:23 İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu
14:22 Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı
4.11.2019 15:36:33