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Adana hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı

Hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktıADANA'nın Kozan ilçesinde, hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı.

21.01.2020 01:31 | Son Güncelleme: 21.01.2020 01:33
Hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı
ADANA'nın ilçesinde, hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı. Sürücünün güvenli bir şekilde terk ettiği otomobildeki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Adana-Kozan yolu Çukurören Mahallesi yakınlarında, saat 21.45 sıralarında, Murat Koştur yönetimindeki 01 EFL 01 plakalı otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Yolun sağına çektiği otomobilden inen Koştur, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinin yaptığı incelemede, yangının otomobildeki elektrik kontağından çıktığını tespit etti. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Adana hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı

İtfaiye, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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