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Adana hasta yakınlarının darbettiği doktor bu saldırıyı hak etmedim

Hasta yakınlarının darbettiği doktor Bu saldırıyı hak etmedimAdana'da, sistemdeki arıza nedeniyle tahlil sonuçlarını göremediği hastanın yakınları tarafından darbedilen Doktor Mahmut Özcan, Ben bu saldırıyı hak etmedim dedi.

19.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:40 Adana hasta yakınlarının darbettiği doktor bu saldırıyı hak etmedim
Hasta yakınlarının darbettiği doktor Bu saldırıyı hak etmedim
'da, sistemdeki arıza nedeniyle tahlil sonuçlarını göremediği hastanın yakınları tarafından darbedilen Doktor Mahmut Özcan, Ben bu saldırıyı hak etmedim dedi.
ilçesi Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinde görevli Doktor Mahmut Özcan, muayene için gelen hastaya tahlil yaptırdı. Ancak sistemdeki arıza nedeniyle tahlil sonuçlarını göremedi. Durumu söylediği hasta ve yakınları tepki gösterdi. Çıkan tartışmada, grup, doktoru darbetti. Yaralanan Özcan, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi edilen Özcan saldırganlardan şikayetçi olurken, Adana Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları yaşanan şiddet olayını protesto etti.
'HAK ETMEDİM'
Mesleğini yapmaya çalıştığını ve saldırıyı hak etmediğini söyleyen Mahmut Özcan, 28 yıllık hekimim. 11 yıldır aynı bölgede çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir hasta, hasta yakını, herhangi bir arkadaşla tartışmam olmadı. Saldırının sebebini bile anlayamadım, darbedildim. Çok üzgünüm dedi.
Polis saldırganlarla ilgili soruşturma başlattı.

Mahmut Özcan, Küçükdikili, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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