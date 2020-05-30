ADANA-Hastane önünde sopalı kavga

Hastane önünde sopalı kavgaADANA'da, hastane önünde aralarında kadınların da bulunduğu iki grup sopalarla kavga etti.

30.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:42
Hastane önünde sopalı kavga
ADANA'da, hastane önünde aralarında kadınların da bulunduğu iki grup sopalarla kavga etti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan taraflar, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi Acil Servis önünde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınların da aralarında bulunduğu taraflar, sopalarla birbirlerine saldırdı. Koronavirüs salgınına yönelik alınan sosyal mesafe kuralına hiçe sayan tarafları, hastanenin özel güvenlik görevlileri ayırdı. Şüpheliler daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER-Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)-
ADANA-Hastane önünde sopalı kavga

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Adana, kavga, Güncel, Haber

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