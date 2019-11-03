Haberler » Güncel » Adana hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen muhammed bebek öldü

Adana hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen muhammed bebek öldü

Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldüAdana'da, hastanede bronşit tedavisi gören 10 aylık Muhammed Hamdi, annesi Suriyeli Mirna el-Ahmed (17) tarafından bırakıldığı, 4'üncü katın açık penceresinin kenarından düştü.

03.11.2019 12:38
Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü
Adana'da, hastanede bronşit tedavisi gören 10 aylık Muhammed Hamdi, annesi Suriyeli Mirna el-Ahmed (17) tarafından bırakıldığı, 4'üncü katın açık penceresinin kenarından düştü. Zemine çakılıp, ağır yaralanan Muhammed bebek, kurtarılamadı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Adana Çocuk Hastanesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mirna el-Ahmed'in 10 aylık oğlu Muhammed Hamdi, bronşit nedeniyle 3 gün önce hastaneye götürüldü. Tedavinin ardından bugün Muhammed bebeğin taburcu edilmesine karar verildi. İşlemleri halletmek için 4'üncü kattaki odadan çıkan Mirna el-Ahmed, bebeği de açık pencerenin kenarına bıraktı. Muhammed Hamdi, demir korkulukların arasından, bilinmeyen nedenle düştü. Bebeğin zemine çakıldığını görenler, hemen yanına koşup, kucaklayarak, acil servise götürdü. Ağır yaralandığı belirlenen Muhammed bebek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bebeğin annesi Mirna el-Ahmed ile yakınları, hastane bahçesinde uzun süre gözyaşı döktü. Muhammed Hamdi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.
Adana hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen muhammed bebek öldü

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:32 Eşini boğmaya çalışırken yakalandı (Tekrar)
15:30 Kurtulmuş'tan "gastronomi" yerine "yemek sanatı" önerisi
15:30 Bebek sahilinde teknede yangın çıktı
15:23 Son dakika: Bebek'te lüks yatta korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:16 Körfez ülkelerinde binlerce kadın internetten hizmetçi olarak satılıyor
15:06 4-10 Kasım haftalık burç yorumları
14:49 Ayşe Arman, Hürriyet gazetesinden istifa etti
14:47 Son dakika: DEAŞ'ın yılda 2 bin terörist yetiştiren sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı
14:31 İsrail polisinin Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntüler infial yarattı
14:16 İlber Ortaylı, eğitim sistemini yerden yere vurdu: Hiçbir yerde eğitim bu kadar soysuzlaşmış değil
3.11.2019 15:34:40