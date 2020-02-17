Haberler » Güncel » Adana hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı - Haber

Adana hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı

Hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptıADANA'da minibüsle hastaneye götürülen hamile kadın, yolda bebeğini dünyaya getirdi.

17.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:27

Hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı

ADANA'da minibüsle hastaneye götürülen hamile kadın, yolda bebeğini dünyaya getirdi.

Kent merkezinde yaşayan Suriyeli Nimet Sraj Ali, doğum sancısı yaşamaya başladı. Yakınlarının aracına alınan Nimat Sraj Ali, aracın ön koltuğuna oturdu. Hastaneye hareket eden araçta, bebek hastaneye varmadan dünyaya geldi. Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen araçtan bebeği sağlık çalışanları aldı. Doğumun ardından Suriyeli kadın ve bebeği, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

Adana hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
17.02.2020 15:49:50