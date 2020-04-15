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Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:56
Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Adana , Hatay , Mersin ve Osmaniye 'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'ndeki Adana Açık Cezaevi ile Karataş Açık Cezaevi yollarında polis ekipleri tedbir alarak yol güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi.
Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belediye otobüslerine bindirilerek kentteki çeşitli noktalara gönderildi.
Adana Açık Cezaevi'nden şu ana kadar 145, Karataş Açık Cezaevi'nden de 51 kişi olmak üzere 196 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği, işlemleri tamamlananların tahliyelerinin süreceği öğrenildi.
Hatay'da 950 hükümlü tahliye edilecek
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle Hatay'da da tahliye işlemleri başladı.
Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 246, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 222 ve Hatay T/Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 482 hükümlünün tahliyesine karar verildi.
Kentteki cezaevlerinden tahliye edilecek 950 hükümlüden işlemleri tamamlananlar, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gönderildi.
Mersin ve Osmaniye
Mersin'de de kanunun yürürlüğe girmesinin ardından tahliye işlemleri başlatıldı.
Akdeniz ilçesindeki Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi çevresinde polisler güvenlik önlemi aldı.
İşlemleri tamamlanarak tahliye olan hükümlüler, belediye otobüslerine bindirilerek kentteki belirli noktalara götürüldü.
Osmaniye'de de kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyelere başlandı.
Kentte işlemleri tamamlanan 40 hükümlünün tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel
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