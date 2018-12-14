Adana Havlayan Köpek, Rögara Düşen Buzağıyı Kurtardı

Adana
'da, sokak köpeği, rögara düşen başıboş buzağıyı görüp havladı. Köpeğin havlamasını merak eden vatandaşlar, mahsur kalan buzağını görüp kurtarma ekiplerine haber verdi.
Olay, Sarıçam
ilçesi Girne
Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, başıboş buzağı yol kenarında gezerken kapağı açık unutulan rögardan aşşağı düştü. Bu sırada bir sokak köpeği buzağın düştüğü yerde havlamaya başladı. Yoldan yürüyüş yapan vatandaşlar ise köpeğin neden havladığını merak edince, rögardaki mahsur kalmış buzağı gördü. Daha sonra olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne ait CANKUR ekipleri sevk edildi. Buzağının düştüğü yerden çıkaramayan ekipler, olay yerine bir kepçe getirdi.
KÖPEK PEŞİNDEN AYRILMADI
Kepçe yardımıyla rögör kapağı kırılarak genişletildi. Daha sonra buzağı kırılan yerden halat ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma ekipleri ise, korkan buzağı okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Sokak köpeği ise, kurtarılan köpeğin peşinden ayrılmadı. Olay yerindeki vatandaşlar ise, Biz burda spor yapıyorduk, köpeğin rögar başında havladığını görünce geldik. Burada buzağıyı görünce ekipleri aradık dedi.
Sakinleşen buzağı daha sonra, hayvan barınağına götürdü.
Sarıçam,Adana
14 Aralık 2018 Cuma 09:28