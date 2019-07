ADANA Hayata döndürdüğü hayvanları sahiplendiriyor

Hayata döndürdüğü hayvanları sahiplendiriyor Adana 'da Veteriner teknikeri Onur Özmen (23), sokakta bulduğu ve ölmek üzere olan sahipsiz hayvanları bir süre yanında barındırıp iyileştirdikten sonra Türkiye 'nin her kentinden hayvanseverlerle iletişim kurarak sahiplendiriyor.Merkez Sarıçam ilçesinde tuttuğu 3 katlı villada bulduğu sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanları besleyip ve bakımını yapıp sağlığına kavuşturduğunu söyleyen Onur Özmen, 1.5 senedir böyle bir yaşam şekli kurduğunu belirtti. Beslediği hayvanlara 'çocuklarım' diye seslenen Özmen, bir süre bulduğu hayvanları pet pansiyon tarzı yerlerde konaklattırdığını fakat bu durumun aylık yaklaşık 7 bin liraya mal olduğunu dile getirdi. Bundan dolayı bu evi kiraladığını vurgulayan Özmen, 'Burada tedavi ettirilmesi gereken, bakıma muhtaç çocuklara yardımcı oluyorum. Son olarak ailemize Elmas katılmıştı. Sarıçam'a giderken yolda karşılaştık, kötü durumdaydı 1.5 ay tedavi gördü ve şu an durumu oldukça iyi. İlk gördüğüm an gözümün önüne geldikçe onu böyle mutlu görmeyi ifade edecek kelime bulamıyorum dedi.ONLAR BENİM ÇOCUKLARIMBir süre hayvanlarıyla birlikte ailesinin evinde yaşadığını fakat bu durumun hem ailesini hem de koruma altına aldığı hayvanlar için zor olduğunu kaydeden Özmen, şu an yaşadığı 3 katlı evde sadece kendisinin ve hayvanların kaldığını belirterek, şöyle konuştuOnlar benim çocuklarım. Onların mutlu olması beni de mutlu ediyor. Bir süre onlara ev sahipliği yaptıktan sonra ömürlük ailelerine kavuşturmak benim görevim. Elmas'a Afyon'da bir yuva bulduk. Elmas'a kıyasla çok daha kötü durumda olan Altın vardı. Onu bulduğum zaman uyuz, açık yaralar ve ile mücadele ediyordu. Tedavisi yaklaşık olarak 3 ay sürdü. Şimdi ona ile arıyoruz. 1.5 yıldır bunları yapmak dışında her hafta 450 çocuğu besliyorum. Büyük bir instagram sayfam var; 'Zeus'un Atası' adlı bir sayfa. İnsanlar maddi-manevi birçok destek veriyor bana. Ben de çocuklarıma harcıyorum bu yardımları. Sonuç olarak onları hayata bağlıyoruz. Önemli olan onlara sağlam aileler bulmak.