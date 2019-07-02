02.07.2019 17:53
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ADANA Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldü

Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldüADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu yaklaşık 60 küçükbaş öldü.

Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldü
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu yaklaşık 60 küçükbaş öldü.
Kaza, öğlen saatlerinde, Ceyhan D-400 yolu Kösreli Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Osmaniye'den Adana'ya giden Mustafa D. yönetimindeki 27 D 5341 plakalı küçükbaş hayvan yüklü TIR, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, TIR'daki hayvanlar yola savrulurken, Mustafa D. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 60 yakın küçükbaşın öldüğü belirlendi. Mustafa D.'nin müdahalesi sağlık görevlilerince ayakta yapılırken, yolun temizlenmesinin ardından, devrilen TIR dorsesinin kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ADANA Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldü
Kaynak: DHA
Ceyhan, Adana, Güncel

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