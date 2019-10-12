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Adana hdp ilçe başkanı ve yardımcısına terör propagandasından gözaltı

HDP ilçe başkanı ve yardımcısına terör propagandasından gözaltıADANA'nın Ceyhan ilçesinde HDP İlçe Başkanı, ilçe başkan yardımcısı ve eski yöneticisi, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

12.10.2019 15:22
HDP ilçe başkanı ve yardımcısına terör propagandasından gözaltı
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde HDP İlçe Başkanı, ilçe başkan yardımcısı ve eski yöneticisi, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, terör örgütlerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesaplarından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk, İlçe Başkan Yardımcısı Seyfettin Aydemir ve partinin eski ilçe başkanı Tahir Özdemir gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli evrak ve dijital materyallere de el konuldu.
Adana hdp ilçe başkanı ve yardımcısına terör propagandasından gözaltı

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Ceyhan, Güncel

Kaynak: DHA

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