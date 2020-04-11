ADANA HELİKOPTERDEN UYARDILAR
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Adana'da polis helikopteri, kent genelinde alçak uçuş yaparak, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın iki gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı.
11.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:27
Ayrıca polis ekipleri, tüm kavşaklarda yol kontrolü yaparak sokağa çıkan vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Yasağa uymayanlara 392 lira para cezası kesildi. Belediye görevlileri ise sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Kaynak: DHA