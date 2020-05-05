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ADANA-Hem çarptı, hem tedavi etti

Hem çarptı, hem tedavi ettiADANA'nın Kozan ilçesinde Veteriner Hekim Volkan Yavuz, otomobiliyle çarptığı sokak köpeğini polislerin yardımıyla kliniğe götürüp, tedavi ettirdi.

05.05.2020 05:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 05:01
Hem çarptı, hem tedavi etti
ADANA'nın Kozan ilçesinde Veteriner Hekim Volkan Yavuz, otomobiliyle çarptığı sokak köpeğini polislerin yardımıyla kliniğe götürüp, tedavi ettirdi.
Kaza, gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Otomobil ile seyir halinde olan veteriner hekim Volkan Yavuz, yoldaki sokak köpeğine çarptı. Kazanın ardından aracından inen Yavuz, köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polislerin de yardımıyla hayvanı kendisine ait veteriner kliniğe götürdü. Yavuz, burada tedavi ettiği köpeği, hayvansever bir vatandaşa teslim etti. ADANA-Hem çarptı, hem tedavi etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kozan, Güncel, Haber

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