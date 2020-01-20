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Adana Hipodromu'nda narkotik uygulaması

Adana'da 751 polisin katılımıyla Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı.

20.01.2020 23:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:19Adana Hipodromu'nda narkotik uygulaması
'da 751 polisin katılımıyla Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı. Uygulamada cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yeşiloba Hipodromu'nda bulunan ahırlarda narkotik uygulaması yapıldı. Trafik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Narkotik şubelerinden 751 polisin katıldığı uygulamaya helikopter de havadan destek verdi. Akşam saatlerinde yapılan uygulamada 63 ahır polisler tarafından didik didik arandı. Uygulamada 402 kişinin GBT sorgusu yapılırken, cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalanarak Şakirpaşa Polis Merkezine teslim edildi. - ADANA

Zafer Aktaş, Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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