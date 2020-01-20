Haberler » Güncel » Adana hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama - Haber

Adana hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama

Adana Hipodromunda 751 polis ile hava destekli aramaADANA Hipodromu ahırlar bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.

20.01.2020 23:49 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:50
Hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama
ADANA Hipodromu ahırlar bölgesinde Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bugün 20.00 ile 22.00 saatleri arasında narkotik suçlar uygulaması kapsamında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Adana Hipodromu ahırlar bölgesinde 4'ü sabit 67 noktada 751 polis ile helikopterle hava destekli arama yaptı. 24 araçta incele yapan, 402 kişinin ise kimlik sorgusunu gerçekleştiren ekipler, cinsel taciz suçundan aranan bir kişiyi yakaladı. Ahırları da didik didik arayan ekipler, yakalanan şüpheliyi Şakirpaşa Merkezi Amirliği'ne teslim etti.
Adana hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:32  Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı
02:32  Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
01:31  Adana hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı
01:28  Antalya meral akşener, antalya'da
01:18  Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
21.01.2020 02:34:24