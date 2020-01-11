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Adana hırsızlık iddiasına otomobil yaktı

Hırsızlık iddiasına otomobil yaktıADANA'da hırsızlık iddiasıyla suçlanan 21 yaşındaki Süleyman D., komşularının otomobilini yaktı.

11.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:30
Hırsızlık iddiasına otomobil yaktı
ADANA'da hırsızlık iddiasıyla suçlanan 21 yaşındaki Süleyman D., komşularının otomobilini yaktı. Güvenlik kamerasından kimliği saptanan Süleyman D. tutuklandı.
Olay, 10 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman D., komşuları Mehmet Ok'un park halindeki otomobilinin kapısını açarak koltuklarını yaktı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şüpheli yanan aracın içine plastik parça atarak alevlerin büyümesine neden oldu. Bu sırada alevlerden park halindeki bir kamyonette etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil, kullanılmaz hale gelirken, tüm yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini saptadıkları Süleyman D.'yi kısa sürede yakaladı. Aracı yanan Mehmet Ok'un, Süleyman D.'nin birkaç gün önce hırsızlık için evine girdiğini söyleyerek, "Babasına, Süleyman'ın evlerine hırsızlık amacıyla girdiğini söyledim. Babasına 'ben ona kızarım' dedi, ardından bu olay yaşandı" dedi. Emniyette sorgulanan şüpheli ise, "Mustafa Ok ile bir süre önce kavga ettik, kendisi aileme küfür etti, aracını bu yüzden yaktım" dedi.
Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Adana hırsızlık iddiasına otomobil yaktı

Mehmet Ok, Güncel

Kaynak: DHA


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