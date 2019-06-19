ADANA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KARI-KOCA YAKALANDI

ADANA'da 2 ayrı restoranttan hırsızlık yapan karı-koca Mehmet Ramazan M. (33) ile Aslı M. (30) yakalandı.
Olay, Çukurova
ilçesi Kurttepe
ve Güzelyalı
Mahallelerinde meydana geldi. 13 Haziran'da Yavuz Y.'ye ait restoranta gece saatlerinde gelen Mehmet Ramazan M. ve eşi Aslı M. (30) kasada bulunan 220 lirayı çaldı. Şüpheliler 15 Haziran'da yine bir restoranta sabaha karşı girerek burada bulunan televizyonu alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların kimliklerini tespit etti. Ramazan M. ve eşi Aslı M.'nin evine giden polis, karı-kocanın evde olmadığını öğrendi. Yapılan araştırma sonucu şüphelilerin ormanlık alanda kaldığını saptayan polis, Mehmet Ramazan M. ve eşi Aslı M.'yı yakaladı. Gözaltına alınan karı-koca emniyetteki sorgularında suçlarını kabul etti. Aslı M. eroin bağımlısı olduğunu soygunları para bulmak için gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mahkemeye sevk edilen Mehmet Ramazan M. tutuklandı, Aslı M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.