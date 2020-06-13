ADANA HTŞ operasyonunda tutuklanan Cihat T., Türkiye'yi kana bulayacaktı

HTŞ operasyonunda tutuklanan Cihat T., Türkiye'yi kana bulayacaktıRüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü HTŞ/HAD'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cihat T.?nin (25) Türkiye'ye bombalı eylem yapmak için geldiği ortaya çıktı.

13.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:30
HTŞ operasyonunda tutuklanan Cihat T., Türkiye'yi kana bulayacaktı
Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü HTŞ/HAD'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cihat T.?nin (25) Türkiye'ye bombalı eylem yapmak için geldiği ortaya çıktı. Cihat T.'nin cep telefonunda, Suriye'de uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğrafları ile bomba yapımı gösteren görüntüler ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, terör örgütü HTŞ/HAD (Heyet Tahrir el-Şam) üyesi olan ve Suriye'de eğitim alan Cihat T.?nin Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Bunun üzerine İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cihat T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Cihat T.?nin geçen şubat ayında, mülteci kılığında Türkiye'ye girdiği saptandı. Yapılan çalışmalar sonunda da polis 11 Haziran sabahı operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Cihat T. ile HTŞ/HAD terör örgütü adına sözde 'cihat' etmek amacıyla Suriye'ye gidip-geldikleri ve örgüte eleman temin ettikleri belirlenen Bülent B. (24), Ömer Faruk K. (35), Kenan K. (28), Salman Faris Ş. (31) ve Tuna Ç. (39) gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cihat T. ve Bülent B., 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, Ömer Faruk K., Kenan K., Salman Faris Ş. ve Tuna Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KANLI EYLEM YAPACAKTI
Cihat T.'nin Türkiye'ye bombalı eylem yapmaya geldiği ortaya çıktı.Cihat T.?nin cep telefonunda ise Suriye'de uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ile bomba yapımı sırasında çekilen görüntüler ele geçirildi. ADANA HTŞ operasyonunda tutuklanan Cihat T., Türkiye’yi kana bulayacaktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, DHA, Güncel, Haber

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