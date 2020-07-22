ADANA İHRACAT SINIRLAMASI KALKAN PATATES VE SOĞAN DIŞ PİYASAYI HAREKETLENDİREBİLİR

TÜRKİYE'de kuru soğan ve patates ihracı ön izne bağlı olan ürünler listesinden 2 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan kararla çıkarıldı. Kararı değerlendiren Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, soğan ve patatesin ihracat kısıtlaması sürecinde tüccar ve üretici depolarında kaldığını, bu kararla birlikte ihracat piyasasının tekrardan hareketleneceğini söyledi.

7 Ocak 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye'de patates ve soğan ihracatına ön izin şartı koyulmuştu. Karar sonrası patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici ile firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak belirli bir miktarda ihracat gerçekleştirebilirken bu durumdan dolayı çoğu ürün iç piyasada kaldı. Geçtiğimiz yıl yüksek fiyatlarıyla göze çarpan iki ürünün bu seneki fiyatları gözle görülür oranda düştü. İki gün önce ise Ticaret Bakanlığı'nın, 'İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun üzerine kuru soğan ve patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izin alma şartı kalkmış oldu.

'İHRACAT KISITLAMASI NEDENİYLE ÜRÜNLER DEPODA KALDI'

Alınan kararın olumlu ama geç olduğunu belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, zamanla ihracat piyasasının tekrardan hareketleneceğini, üretici ve tüketici için olumlu tablo oluşabileceğini söyledi. Ocak ayında alınan karardan sonra patates ve soğan ihracatının ön izne bağlandığını ve bu durumun ihracat yapan üreticiye zarar verdiğini kaydeden Batman, kısıtlama kararı boyunca patates ve soğan ihraç eden tüccarlara kişi başı sadece 250 ton ürün ihracat etme hakkı tanındığını hatırlattı. İki gün önce yayınlanan kararla birlikte 250 ton sınırının da kalktığını kaydeden Batman, "O sayı zaten çok yetersizdi. Patates ve soğan, ihracat olmayınca tüccar ve üretici depolarında kaldı. Bu sene rekolte de çok yüksek olduğu için ürün bolluğu ortaya çıktı. Tabi bu durum beraberinde fiyatların düşmesini getirdi. Ürünlerin büyük bir kısmı iç piyasada kaldı. Böyle olunca dış piyasadaki yerimizi kaybettik fakat kısa zamanda yeniden soğan ve patates ihracatında ülkemizin iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

PATATESİN FİYATI YÜZDE 300, SOĞANIN İSE YÜZDE 700 DÜŞTÜ

Geçen yıl patatesin haldeki kilogram fiyatının 5- 6 TL, soğanın ise 7- 8 TL olduğunu hatırlatan Başkan Batman, bu sene ise patatesin kilogramının 1- 1.5 TL, soğanın kilogram fiyatının ise 50 kuruş- 1 TL arasında olduğunu belirtti. Soğanda yüzde 700, patateste ise yüzde 300 oranında bir fiyat düşüşü olduğuna dikkat çeken Batman, tüketicinin bu durumdan memnun olduğunu ve sofrasının sebzesiz kalmadığını dile getirdi. Bunun yanı sıra ihracatın önündeki engelin kalkmasıyla ürün fiyatlarında büyük bir değişim beklenmediğini kaydeden Batman, çiftçinin ve tüccarın deposunda kalan ürünlerinin iyi bir ihracat çalışmasıyla dış piyasaya sürülmesi gerektiğini söyledi.