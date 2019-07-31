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Adana İl Sağlık Müdürü Özer'e ziyaret

Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

31.07.2019 11:33 Adana İl Sağlık Müdürü Özer'e ziyaret
Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Nennioğlu, ziyarette İl Sağlık Müdürü Özer'e sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.
Nennioğlu, sağlık çalışanlarının sorunları konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ile dayanışma içerisinde olacaklarını kaydetti.
Sağlık personellerinin ihtiyaç ve taleplerine yönelik sendika tarafından hazırlanan raporların da sunulduğu ziyaret kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Emrah Ceviz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yakup Yılancıoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Süleyman Dilek ve Personel Destek Hizmetleri Başkanı Enver Çelik ile de görüşüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ahmet Özer, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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