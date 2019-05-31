ADANA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI EKİPLER GIDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kaynak: DHA

ADANA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle daha da arttırılan gıda denetimlerine, Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Tekin gıda denetim çalışmalarının oluşturulan program çerçevesinde yürütüldüğünü, özellikle toplu iftarların yapıldığı yerlerin yanı sıra buralara yemek sağlayan şirketler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, çikolata, lokum ve cezerye gibi ürünlerin imalathanelerinde de kontrollerin sıklaştırıldığı söyledi. Tekin, bizim çalışmalarımızın yanında, en iyi denetçinin tüketicinin kendisinin olduğunu, gıda ürünleri alırken etiketlerinde öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt veya onay numarası ile ithal ürünün ithalat izinlerinin olup olmadığının kontrol edilmeli, ürünün etiketi üzerin¬deki son tüketim tarihi dikkatle okunmalı ve tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satın alınmaması gerektiğini belirtti. Muhammet Ali Tekin, 'Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda üretim yerlerinde faaliyetler hızla artmaya başladı. Buna istinaden biz gıda denetim ekiplerimizce özellikle Ramazan Bayramında ikram edilecek ürünleri şeker, lokum ve yiyeceklerin denetimine hız verdik ve bu bağlamda denetimlerimiz devam ediyor dedi. Tekin ayrıca vatandaşların gıda işletmelerinde gördükleri eksiklik veya sıkıntıları Alo 174 gıda hattına bildirdiklerinde gerekli işlemlerinin yapıldığını ve kendilerine bilgi verildiğini söyledi.