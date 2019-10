Adana-ilişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş

İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş

Adana'da, cinsel ilişki için buluştuğu 5 kadının silah çekerek, paralarını alan Mehmet Can Yıılmaz'ın (21), bu paralarla kredi kartı borcunu ödediği ortaya çıktı.

İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, kentte farklı zamanlarda 5 kadının gasp edilmesi üzerine harekete geçti. Gasp olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemede bulunan ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin bir dondurma firmasında dağıtım elemanı olarak çalışan Mehmet Can Yılmaz olduğunu belirledi. Mehmet Can Yılmaz'ın internet üzerinden görüştüğü N.T. (25) ile para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştığı, evine gidince üzerindeki kuru sıkı tabancayı doğrultarak, kadının 3 bin 300 lirasını gasp ettiği belirtildi. Şüpheli Mehmet Can Yılmaz'ın gasp ettiği N.T.'ye, Bu işleri bırak deyip evden kaçtığı kaydedildi.

KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEMİŞ

Gasp olaylarını tek tek değerlendiren polis, Mehmet Can Yılmaz'ın aynı yöntemle farklı zamanlarda A.D. (23), T.Ç. (23), G.Ç. (22), A.A.'yı (27) da gasp ettiğini belirledi. Çalıştığı iş yerinde yakalanan Mehmet Can Yılmaz, gasp ettiği 9 bin lirayla kredi kartı borcunu kapattığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra adliyeye sevk edilen Mehmet Can Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kadına ise, 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme' suçundan işlem yapıldı.

KADINLARIN TELEFONUNDAN NUMARASINI SİLMİŞ

Adana'da cinsel ilişki için buluştuğu 5 kadını gasp ettikten sonra tutuklanan Mehmet Can Yılmaz'ın 'Dayının selamı var' diyerek kadınları korkutmaya çalıştığı ortaya çıktı. Mehmet Can Yılmaz'ın internet üzerinden bulduğu kendi numarasından ulaştığı kadınlarla buluştuktan sonra kurusıkı tabancayla korkuttuğu, kadınların telefonlarından da kendi numarasını silip, delil bırakmamaya çalıştığı saptandı. Mehmet Can Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde ise, Para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştık. Ancak daha sonra ilişkiye girmeyi reddettiler ben de paramı geri almak için silah çektim diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.