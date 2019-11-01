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Adana ilkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı gerçek dişçinin diplomasını kullanmış

İlkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı (2)GERÇEK DİŞÇİNİN DİPLOMASINI KULLANMIŞAdana'da gözaltına alınan ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B.'nin gerçek diş hekimi olan R.S.'nin diplomasını kullandığı ortaya çıktı.

01.11.2019 12:39
İlkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı (2)
GERÇEK DİŞÇİNİN DİPLOMASINI KULLANMIŞ
Adana'da gözaltına alınan ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B.'nin gerçek diş hekimi olan R.S.'nin diplomasını kullandığı ortaya çıktı. Şüphelinin, muayenehane olarak kullandığı evin balkonuna diş hekimi olan R.S.'nin tabelasını astığı, hekimlik diplomasını muayene odasına astığı anlaşıldı. Çevreye kendisini R.S. olarak tanıtan Osman Nuri B.'nin sahte dişçi olduğunu duyan komşuları, büyük şaşkınlık yaşadı. Komşularından bazıları, yakınlarının Osman Nuri B.'ye tedavi olduğu söyledi.
GERÇEK DOKTOR HABERİM YOK
Polis tarafından ifadesine başvurulan gerçek diş hekimi R.S. ise olaydan hiçbir şekilde haberi olmadığını, şüphelinin diplomasını nasıl ele geçirdiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana ilkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı gerçek dişçinin diplomasını kullanmış

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Kaynak: DHA


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