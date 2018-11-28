Adana İntihar Etmek İçin Baraj Kapaklarına Çıktı

İntihar etmek için baraj kapaklarına çıktı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA
) - ADANA'da çocuğunun okulundan istendiği öne sürülen 55 lirayı ödeyemediği ve eşiyle sorun yaşadığı iddia edilen Emrah
E. (33), eski baraj kapaklarına çıkarak, intihar etmek istedi. Genç
adam, polisin ikna çabaları sonucu intihar etmekten vazgeçti.
Olay, saat 04.15 sıralarında merkez Seyhan
ilçesi Yenibaraj Mahallesi eski baraj kapaklarında meydana geldi. Baraj kapaklarında bir kişinin dikenli tellerle çevrili bölümü geçip, aşağı sarktığını görenler, durumu polise bildirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki kapakların üzerinde duran Emrah E., olay yerine gelen polis ekiplerine kendisini atacağını söyledi. Polis
, eşiyle sorunlarının olduğunu belirten Emrah E.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Düşme ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Polisin uzun uğraşı sonunda intihar etmekten vazgeçen Emrah E., itfaiye erinin bariyerlerdeki telleri kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. İfadesi alınmak üzere Bağlar
Polis Merkezi'ne götürülen Emrah E.'nin oğlunun okuduğu ilkokuldan istendiği öne sürülen 55 lirayı ödeyemediği ve eşiyle sorunlar yaşadığı için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
DHA,Emrah
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:37