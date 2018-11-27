Adana İntihar Etmek İsteyen Genci, Polis Son Anda Kurtardı

Adana
'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.B.'yi (17) otoyol köprüsünde intihar girişiminde bulundu. E.B.'yi kurtaran polisler ellerinden yaralandı.
Olay, Çukurova
ilçesi Kenan Evren
Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan E.B. intihar etmek için otoban köprüsüne çıktı. Gencin köprüden atlamak istediğini görenler polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipler, uzun süre E.B.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisler bir süre konuştukları gencin boşluğundan faydalanıp elbileselerinden yakaladı. Bu sırada bazı polislerin ellerini tel örgüler kesti. Olay yerine gelen ambulans E.B.'yi hastaneye kaldırdı. Yaralanan polislerin ise tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis,Adana