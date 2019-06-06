ADANA İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN 5.5 SAAT SONRA VAZGEÇTİ

ADANA'da eczacı nişanlısı tarafından terk edildiğini ileri süren makine mühendisi Eda Arıkan
(32), elinde cam parçası ve kimyasal madde karışımlı suyla Seyhan Baraj Gölü
'ne girerek intihar girişiminde bulundu. Kahramanmaraş
'taki eski nişanlısının yanına gelmesini isteyen Arıkan, polisin 5.5 saatlik çabası sonucu intihar girişiminden vazgeçti.
Olay, Çukurova
ilçesindeki Karslılar Mahallesi'nin Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Elinde cam parçası ve içinde kimyasal karışımlı suyla göle giren Eda Arıkan'ı gören vatandaşlar durumu polise ve Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı CANKUR ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen müzakereci polisler, genç kadını gölden çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Sualtı polisi de botla gölde önlem aldı. Bu sırada Eda'nın annesi Suna Arıkan da olay yerine gelerek kızının sudan çıkması için çağrıda bulundu.
Psikolojik sorunları olduğunu belirten Eda Arıkan, 4 ay önce nişanlandığı eczacı sevgilisi tarafından 1.5 ay önce terk edildiğini ve sevgilisi gelmeden gölden çıkmayacağını söyledi. Arıkan bu sırada elindeki cam parçasını zaman zaman boynuna dayayıp kendisine zarar vermekle tehdit etti. Elindeki su şişesine kimyasal madde döken Eda Arıkan, yanına kimsenin yaklaşmamasını istedi. Polis
ekipleri Kahramanmaraş'ta olduğu öğrenilen sevgilisine telefonla ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaklaşık 5.5 saat süren ikna çalışmasının ardından Eda Arıkan sudan çıktı ve ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: DHA
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